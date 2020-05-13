صور.. "صحة كفر الشيخ" تتسلم بدل واقية تبرع من إحدى الشركات

تسلمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عددا من البدل الواقية، من إحدى الشركات، وذلك في إطار دعم المجتمع المدنى لأبطال الجيش الأبيض بمستشفيات العزل بالمحافظة.

وقالت سلام، فى بيان لها، إنه جرى استلام البدل الواقية من إحدى الشركات الوطنية العاملة بالسوق المصرية، مضيفة أنه جرى توزيعها على العاملين بمستشفى بلطيم للعزل، ومستشفى الحميات، وهيئة الإسعاف بالتعاون مع مدير الهيئة بكفرالشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، حيث جرى استلام 55 بدلة واقية.

من جانبه، قال محمد علاء رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتبرعة بالبدل الواقية، إن تبرع الشركة بالبدل الواقية يأتي في إطار دورها المجتمعى تجاه البلد فى هذه الأزمة، مؤكداً ضرورة الالتزام باستراتيجية الشركة من حيث استخدام التكنولوجيا فى حل المشاكل وتوطين الصناعة المحلية في المستلزمات الوقائية المعالجة بجزيئات الهيدروفوبيا وتقنية النانو تكنولوجى بما يجعلها مضادة للبكتيريا والجراثيم وطاردة للرذاذ والسوائل بالإضافة إلى كونها مانعة للتعرق.

وأضاف الدكتور صابر هلال، الرئيس التنفيذي للشركة المتبرعة، والمتخصصة في الاستثمار التكنولوجي فى القطاع الطبى باستخدام تقنية IOT، أنه فى ضوء متابعة أزمة كورونا وتأثيرها على قطاعات واسعة بالدولة وعلى الأخص القطاع الطبى وتهديد حياة العاملين بها، استطاعت الإدارة الوصول إلى فكرة منتج بمواصفات خاصة كحل للخروج من الأزمة ومساعدة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة ومؤسسة "أهل مصر" للتنمية.

اوضح أن البروتوكول يتضمن إنشاء خط إنتاج خاص للبدل الوقائية بتقنية النانو المضادة للبكتيريا والجراثيم والمانعة للتعرق وأخف بنسبة 30% من البدل المتعارف عليها، والتي طرحت فكرتها "إن لايف" وأسندت مهمة تنفيذها لشركة "سيجما فيت" باعتبارها التخصص الرئيسي للشركة، والتي تساعد من خلال التقنية الحديثة لها على زيادة مدة استعمال البدلة وإمكانية غسلها 40 مرة وتعقيمها بالرش 60 مرة.