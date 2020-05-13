تعرف على أسعار "سكن مصر" و"جنة" في مدينة القاهرة الجديدة

فتحت وزارة الإسكان، باب حجز 1359 وحدة سكنية فى مشروعي "جنة" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة، كما فتحت باب الحجز لعدد 2662 وحدة سكنية، بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة، في الأدوار الأرضية والأخيرة في كلا المشروعين.

المشروعان يشتركان بوجود وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، كما تعد مدينة القاهرة الجديدة من أعلى أسعار المتر السكني في كلا المشروعين . ووفقا لكراسة الشروط فأن مشروع "سكن مصر" بلغ سعر المتر بمدينة القاهرة الجديدة 7655 جنيهًا، ليبلغ سعر الوحدة الـ106 مترا 811 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الوحدة الـ115 مترًا 880 ألف جنيه.

ويقع مشروع "جنة " فى القاهرة الجديدة، فى منطقة جنوب الجمعيات قرب طريق القاهرة - العين السخنة، وبلغ سعر المتر 10258 جنيهًا، ويتراوح سعر الوحدة الـ100 متر بين مليون و90 ألفًا، ومليون و69 ألفًا، ومليون و49 ألف جنيه حسب درجة تميز الوحدة.

فيما بلغ سعر الوحدة الـ130 مترًا بين مليون و363 ألفًا، ومليون و390 ألفًا، ومليون و350 ألف جنيه حسب الموقع. وسعر الوحدة الـ150 مترًا بين مليون و574 ألفًا، ومليون و604 ألف جنيه حسب درجة تميز الوحدة.

ووفقا لاشتراطات السداد أنه يتم سداد 50 ألف مقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، إضافة إلى 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.