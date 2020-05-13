رسائل بالشتائم والانتقام لـ"روجينا" بسبب شخصية فدوى

تلقت الفنانة روجينا، عدد كبير من رسائل الشتائم والدعاء عليها، بسبب ما فعلته هي وأسرة رضوان البرنس في رضوان، بحبسه وإلقاء ابنته مريم في الشارع.

وأوضحت روجينا، أن صفحتها الرسمية والشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقت فيها رسائل بالشتائم والسباب، والدعاء على فدوى.

وأشارت روجينا في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنها لا ترد على الرسائل، وتضحك عليها لمعرفتها بتأثر الجمهور بالشخصيات.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.