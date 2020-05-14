100 فنان يشاركون في معرض الساقية الرمضاني: بيع واشتري "أون لاين"

معرض «أون لاين» يضم منتجات رمضانية متنوعة، نظمته ساقية الصاوى، لعدد من المبدعين وأصحاب الحرف الأصليين عبر صفحتها الرسمية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف الحياة نسبياً. تنوعت المنتجات ما بين حرف ومشغولات يدوية، منها رسم على القماش وإكسسوار يعبر عن الشهر الكريم، وفن المصغرات، وقطع فنية مميزة من خوص النخيل، بالإضافة إلى نماذج للخيامية وعربة الفول، والفوانيس بأشكالها المختلفة.

«كنا متعودين كل سنة نعمل معرض خان الساقية، السنة دى قررنا ننفذ نفس الفكرة بس أون لاين»، حسب عبير سعد الدين، منسق عام المعرض، مؤكدة أن الهدف من المعرض تشجيع أصحاب الحرف والمواهب المختلفة وكسر حاجز الملل الذى أصاب معظمهم بسبب «قعدة البيت» وتوقفهم نسبياً عن العمل، فجاءت فكرة المعرض لتتيح لهم الفرصة لعمل مشغولات جديدة تخص الشهر الكريم وعرضها لجمهور الساقية: «الأعمال لاقت إعجاب ناس كتير وبدأوا يتواصلوا مع أصحابها».

كانت خطتهم إقامة المعرض لمدة 5 أيام فقط ومع بدء الإعلان عنه تقدم عدد كبير من الفنانين الذين يرغبون فى المشاركة أكثر من 100 شخص، ما دفعهم لمد المعرض حتى نهاية الشهر الجارى لعرض منتجات أكبر عدد منهم، لافتة إلى أن المعرض يضم فنانين من كافة أنحاء الجمهورية، يتنافسون على تقديم أفضل منتجات متنوعة من الخوص والبامبو والفن التشكيلى والديكوباج والكورشيه والنحت على الخشب والرسم بالمسامير والخيوط.

شاركت رشا محفوظ، بمنتجات من الرسم على القماش، معبرة عن سعادتها بإتاحة الفرصة لها لعرض أعمالها التى تفوح منها رائحة رمضان: «كنت محضرة شغل لرمضان ومش عارفة أبيعه فين، لحد ما اشتركت فى المعرض وناس كتير تواصلت معايا».