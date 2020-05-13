مجلس الوزراء السوداني يشيد بأداء وزارة الصحة والجيش الأبيض ضد كورونا

أشاد مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، بأداء وزارة الصحة، مجدداً إشادته بالجيش الأبيض لجهوده المقدرة في درء الوباء وحماية المواطنين.

وجرى تداول أنباء عن إقالة وزير الصحة السوداني إثر التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا، قبل أن يعلن مجلس الوزراء السوداني إشادته بأداء الوزارة في التعامل مع الأزمة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن المجلس استمع إلى إفادة حول مستجدات جائحة كورونا في البلاد، قدمها وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم، مشيراً إلى ارتفاع حالات الإصابة لـ1661، منها 80 حالة وفاة، و173 حالة شفاء، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وأشار إلى خطة الوزارة في توفير المعدات والمعينات واستنفار الكوادر الطبية، والرؤى المستقبلية لخطة الوزارة التي تستفيد من دور المجلس الاستشاري في التنبؤات وتوسيع نطاق الفحص ليشمل الولايات، بجانب الاستفادة من كافة الكوادر الصحية بالبلاد، كذلك موقف الألبسة الواقية والمعدات ودور الوزارة في مراقبة أداء الولايات وموقف التمويل لتوفير الاحتياجات.

وأضاف أن اجتماع المجلس تداول التدابير التي اتخذتها الوزراة لمجابهة الوباء خاصة ما يتصل بالمواطنين العالقين، وأمد الإجراءات الاحترازية، ورؤية الوزارة حيال التعليم وإغلاق المستشفيات الخاصة.

وأجاز المجلس مشروع قانون جرائم المعلوماتية لعام 2020، ومشروع تعديل القانون الجنائي لعام 2020.