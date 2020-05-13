ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 749 جنيها

شهدت أسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة، تذبذبات عدّة بين ارتفاع وانخفاض في سعر المعدن النفيس، ما جعل المقبلين على شرائه، في حرص على متابعة يومية، لمستجدات أسعاره.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، التي ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 854 و856 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 747 و749 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 640 و642 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و992 جنيها.