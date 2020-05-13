حملات نظافة مسائية بمركز ومدينة أبوصوير للوقاية من كورونا

واصلت الوحدة المحلية لمدينة أبوصوير بالإسماعيلية تنفيذ حملات إنارة للقرى ورفع كفاءة المحولات الكهربائية وحملات نظافة بالقرى للوقاية من كورونا.

وأعلن السيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، أنه تم اليوم في الفترة المسائية تنفيذ حملات للإنارة والتي تم خلالها، صيانة أعمدة الكهرباء بعزبة 16 قرية المحسمة الجديدة، وصيانة أعمدة الكهرباء بقرية المنايف، وصيانة الأعمدة الكهربائية بعزب السيورة والشوايشة قرية السبع آبارالغربية وصيانة الأعمدة الكهربائية بمناطق السلام وأبوخروع وهي المناطق التابعة للمدينة.

وأشار النخيلي إلى مواصلة أعمال النظافة وتعقيم الشوارع وتطهير المؤسسات الخدمية حيث تم تنفيذ اعمال رفع القمامة بشكل يومى بقرية الواصفية، ورفع القمامة من مناطق أبوعياد وروض سلطان قرية السبع آبار الشرقية، مع تكثيف حملات الرش والتطهيربكافة القرى تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من كورونا.