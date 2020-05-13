تنفيذ حملة لتطهير وتعقيم ونظافة القرى والتوابع بمركز ومدينة التل الكبير

واصلت الوحدة المحلية لمدينة التل الكبير أعمال التطهير والتعقيم لقرى المدينة ورش الشوارع خلال الفترة المسائية للوقاية من كورونا.

وأعلن سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أنه تم مساء اليوم الأربعاء تنفيذ حملة تطهير وتعقيم كبرى بقرية أبو حليفة وقرية أبوعاشور وقرية التل الصغير وعزبة الشنواني بالقطاع البحري وتم تعقيم مختلف الشوارع الداخلية لها ومداخل المنازل والواجهات وكذلك المدينة وأشرف على حملة التعقيم أحمد الليثي مديرإدارة المتابعة الميدانية والتفتيش بالمركز والمدينة ورأفت محروس الطباخ رئيس قرية أبوعاشور شاملا القطاع الخاص به.

وأشار بغدادي إلى شن حملة نظافة كبرى برئاسة حسني عيسي نائب رئيس المركز والمدينة وأشرف على الحملة محمد عبد العزيز رئيس قسم تحسين البيئة وطلال النمر رئيس الحملة الميكانيكية ورضا عبد الغني كبير مشرفي تحسين البيئة.

وأكد رئيس المركز والمدينة مواصلة حملات التعقيم والنظافة والتطهير واستغلال وقت الحظر في التعقيم والتطهيرفى الفترة المسائية والصباحية، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية واستكمالا لحملات التعقيم والتطهير المستمرة بمختلف قطاعات مركز ومدينة التل الكبير.