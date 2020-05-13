"أورا ديفلوبرز" توقع اتفاقيات مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل ZED الشيخ زايد

أعلنت شركة أورا ديفلوبرز اليوم عن توقيع عقد مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ المرحلة الأولي من مشروع ZED الشيخ زايد خلال حفل التوقيع بحضور المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز واسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وفي نفس السياق، أعلنت شركة أورا عن توقيع اتفاقية قرض بقيمة مليار جنيه مع بنك مصر وذلك لتمويل تطوير ZED الشيخ زايد، ويمثل هذا التوقيع أول اتفاقية تمويل لـشركة أورا ديفلوبرز للانتهاء من بناء المرحلة الأولي من ZED الشيخ زايد.

وقال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز: " بعد الانتهاء من المخطط الرئيسي والتصميم المعماري الذي طورته شركة “WATG” الدولية أخترنا التعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات في مشروعنا الأول لتزويد عملائنا بجودة عالمية، وضمان التسليم في الوقت المحدد، لقد بدأنا بالفعل أعمال البناء في الموقع منذ أغسطس الماضي بأعمال الحفر والأساسات العميقة، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من الإعلان عن بدأ البيع.

" وأضاف المهندس نجيب أن العمل في الموقع يسير بشكل جيد للغاية منذ ذلك الوقت. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، اسامة بشاي: "يسعدنا التعاون مع أورا ديفلوبرز في مشروعهم المتميز الجديد.

يؤكد هذا المشروع ريادتنا في انشاء المشاريع التجارية المتميزة في مصر وسيضاف إلى سجلنا الحافل في هذا القطاع." وقال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز في مصر: " منذ بداية مشروع ZED، حرصنا دائماً على التعاون مع مصممين ومقاولين من الدرجة الأولي وذلك لتقديم تجربة حصرية لعملائنا والتي تميز أورا، وهو وعد سنحافظ عليه. كما نفخر بوتيرة العمل في البناء، حيث من المقرر الانتهاء من الانشاءات خلال 35 شهراً، لبدء تسليم للمرحلة الأولي بحلول عام 2023، كما هو مقرر.

" ويتكون المشروع متعدد الأغراض من ست مراحل بها أكثر من ٤٥٠٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب، فضلاً عن مجمع تجاري إداري. في حين أن المرحلة الأولي التي تم اسنادها لشركة أوراسكوم للإنشاءات تشمل حوالي ٦٠٠ وحدة سكنية.

ويشمل الاتفاق بناء جراج سفلي من ثلاث طوابق، ومول من مستويين وأربعة أبراج سكنية، 17 طابق لكل منهما. تهدف شركة أورا ديفلوبرز الي تطوير الأحياء المستدامة بإستمرار ودعم السوق المصري بمفاهيم جديدة، مثل الجمع بين الجمال والرفاهية والعملية بأسعار مناسبة في تطور واحد في ZED الشيخ زايد و ZED القاهرة الجديدة