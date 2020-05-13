الصحة العالمية: الاعتداء على العاملين بالقطاع الصحي تزايد بسبب كورونا

أعلن مدير برامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم، أن الهجمات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومجموعات الأقليات العرقية، في ارتفاع في جميع أنحاء العالم.

وذكر رايان -في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أنه في إبريل الماضي تعقبت المنظمة 35 حادثة اعتداء على عمال أو مرافق رعاية صحية في 11 دولة، وفي أماكن أخرى يستهدف بعض المهاجمين الأقليات العرقية أو المهاجرين بسبب تهديد محتمل يمثلونه.

وأضاف رايان، "نحن قلقون بشكل متزايد بشأن مجموعة كاملة من الهجمات، لقد رأينا اعتداءات على العاملين الصحيين أنفسهم لأنهم عمال صحيون يتعاملون مع وباء كوفيد-19 ويُنظر إليهم على أنهم يعيدون المخاطر إلى مجتمعاتهم، لقد رأينا بعض الاعتداءات على مرضى فيروس كورونا أنفسهم والتي يُنظر إليها أيضًا على أنها خطر محتمل في المجتمعات".

وحول العالم أظهر فيروس كورونا ما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "تسونامي الكراهية وكره الأجانب" وخاصة ضد السكان المنحدرين من أصل آسيوي، وقد ارتفعت التقارير عن جرائم الكراهية في بريطانيا واتُهم مسؤولون حكوميون في إيطاليا والبرازيل ودول أخرى بإذكاء المشاعر المعادية لآسيا.

ووقعت هجمات في الولايات المتحدة أيضا، حيث تعرض رجل آسيوي للاعتداء في وقت سابق من الشهر الجاري في مترو أنفاق في مدينة نيويورك، كما ألقت الشرطة في كاليفورنيا القبض على رجل ألقى بمشروب على أمريكيين آسيويين.

ووثقت رابطة مكافحة التشهير 90 هجومًا ضد أمريكيين آسيويين منذ أواخر يناير الماضي.

وقال رايان "يبرز كوفيد-19 أفضل ما لدينا ولكنه أيضًا يبرز بعض الأسوأ، إنه يبرز الجماعات الرجعية ويعزز التمييز، ونحن بحاجة أيضا إلى التأكد من أن كلماتنا كقادة تدين ولا تسهل وتمكن مثل هذه السلوكيات".

وتمتنع منظمة الصحة العالمية عن وسم فيروس من أصله الجغرافي على وجه التحديد.