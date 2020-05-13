"الأزهر" ينشر أرقام الجلوس للطلاب الوافدين والراسبين

نشر الأزهر الشريف، أرقام الجلوس للطلاب الوافدين والمواد الخاصة بالرسوب للطلاب المعيدين، على بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك تيسيرا على الطلاب الوافدين.

وتهيب الإدارة المركزية للامتحانات، بحسب بيان لها، بطلاب الشهادة الثانوية الباقين للإعادة، بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية بصورة دورية، لمعرفة كل جديد بالنسبة للطلاب المعيدين.

وعليهم التأكد من مواد رسوبهم، وفي حالة وجود أية شكوى، يرجى سرعة إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة المركزية للامتحانات Graduates@azhar.eg، أو من خلال التواصل عبر رسائل الواتس أب على الرقم التالي 01270709394.

وتتعهد الإدارة المركزية للامتحانات، بتقديم كل خدماتها إلكترونيًّا، لسرعة الأداء ودقة العمل، وتماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي تنتهجه الإدارة المركزية للامتحانات، وقطاع المعاهد الأزهرية.