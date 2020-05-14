سعر المتر يبدأ من 1400 جنيه.. كيفية حصول المستثمرين على أرض بالدقهلية

أفاق جديدة للاستثمار في محافظة الدقهلية، بإعلان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بفتح المنطقة الرابعة لمنطقة جمصة الصناعية، أمام المستثمرين الجادين، التي منحتهم المحافظة مزايا جديدة، بتوفير كل المرافق اللازمة للتشغيل، وأيضا مزايا متنوعة، باختيار بين مساحات مختلفة علاوة علي وجود الأراضي علي الطريق الدولي الساحلي، وقربها من ميناء دمياط، وهو ما يعطي لها مزايا أخري تصديرية.

شروط عامة

تتقدم الشركات أو المنشآت أو الأفراد الطبيعيين بطلبات حجز أي من تلك المساحات اعتبارا من يوم 31/5/2020 حتى يوم 29/6/2020، وذلك في 3 كقرات هي :"مقر إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة الدقهلية، أو فرع مركز خدمات الاستثمار بمدينة جمصة، أو مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمنصورة

يصل سعر المتر المربع شامل البنية الأساسية لقطع الأراضي المميزة، مبلغ وقدره 1450 جنيه مصري، أما القطع الغير مميزة فسعر المتر 1400 جنيه فقط.

يسدد المستثمر مقابل أعمال الصيانة والخدمات للمتر المربع الواحد مبلغ وقدره 500 جنيه مصري، ليصبح إجمالي سعر المتر المربع 1900 جنيه لقطع الأراضي غير المميزة و1950 جنيه لقطع الأراضي المميزة

وبالنسبة لموقف البنية الأساسية: (كهرباء– مياه- صرف صحي- تليفونات- غاز طبيعي) جميعها على حدود مساحة الـ108 فدان.

الاشتراطات الفنية المطبقة لدى المحافظة:

الارتفاع المسموح به في المنطقة 16 متر من سطح الأرض، على ألا تتجاوز النسبة البنائية المسموح بها 60 % من المساحة المخصصة للمشروع.

وحددت الارتدادات الداخلية لمساحات المصانع الأقل من 4000 متر مسافة 2.5 متر من كل جانب، أما بالنسبة لمساحات المصانع الأكبر من 4000 متر هي 4 متر من كل جانب.

وخصصت المنطقة الصناعية لكل 1000متر مربع من المساحة المخصصة 100 كيلو وات كهرباء، على أن يلتزم المستثمر بسداد قيمة مقايسة توصيل التيار الكهربائي من المحول إلى المصنع بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وفي حالة رغبة المستمر في زيادة القدرة الكهربائية يتم التنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وفقا للمعايير واللوائح المعمول بها بوزارة الكهرباء.

واشترطت أن المساحة مخصصة للأغراض الصناعية ويحظر إقامة المباني السكنية، ولا تقبل الطلبات إلا على ذات النشاط المحدد للقطعة، ويتم تقديم طلب لكل قطعة على حدة، ولن يلتفت إلى أي طلبات وردت قبل أو بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات المذكورة بالإعلان الاشتراطات المالية وطريقة السداد

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن هذه المساحة الجديدة تأتي امتداداً للمرحلة الثالثة والرابعة للمنطقة الصناعية وتضم عدة أنشطة صناعية وتشمل صناعات دوائية وكيميائية وغذائية نسيجية وكهربائية وهندسية وخشبية وورقية وتعدينية، وسيتم تسليم كافة القطع المعلن عنها كاملة المرافق وتشمل الطرق والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والتليفونات إلي المستثمرين .

وأوضح المحافظ، أن محافظة الدقهلية تقدم الدعم الكامل للمستثمرين، ولكل المناطق الصناعية داخل أرض المحافظة، لجذب الاستثمار والدفع بعجلة الإنتاج، وتوفير فرص عمل للشباب.