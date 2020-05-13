جومانة مراد: شخصيتي في "خيانة عهد" محبوبة.. وابتعدت عن الفن بسبب ابني

قالت الفنانة جومانة مراد، إنها تفضل عمل الأدوار المركبة، التي تستفز الجمهور، لأنها في نفس الوقت تحظى بحبهم، لافتة إلى أن دورها في مسلسل "خيانة عهد"، يعد أحدث حالة في مصر والمجتمع العربي، وبالرغم من أن شخصية شيرين التي تلعبها في المسلسل، بها شر كثير، إلا أن جميع المشاهدين أحبوها بشكل كبير، لأنها أصبحت هكذا، لوجود الكثير من الدوافع التي جعلتها على هذا الشكل.

وأضافت "مراد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن مثل هذه النوعيات من الأدوار، إلا أنها تبرز إمكانات الممثل، فضلاً عن ذلك، أنها تتابع رد فعل الجمهور بشكل مستمر من خلال السوشيال ميديا.

وأكدت، أن شخصية شيرين في مسلسلها خيانة عهد، محبوبة لدى الجميع، سواء المصريين أو العرب، مشيرة إلى أن السبب وراء ابتعادها عن الشاشة لمدة 7 سنوات، هي أنها أصبحت أم لطفل "محمد"، وكان لابد أن ترعاه هو ووالدتها وأسرتها، وكان هذا سببا رئيسيا وراء ابتعادها، وكانت تعتبر أن فترة الابتعاد، مجرد وقت وستعود مرة أخرى.

واستكملت، كنت راجعة ولكن أعلم أن العودة ستكون صعبة، لكن عندما وقفت أمام الكاميرا، شعرت كأنني لم أغيب عنها ثانية واحدة.