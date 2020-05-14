فرغلي: نفسية عشماوي وحبه للشهرة وراء اندماجه في التنظيمات الإرهابية

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الإرهابي هشام عشماوي، كان يريد أن يكون بارز بشكل كبير، وهذا سبب اندماجه في العناصر الإرهابية، "نفسه كانت تقول له أنت قائد، ومن الممكن أن تكون معروف، وكان الإرهابي عمر رفاعي سرور، يلح عليه أنه سيكون له شأن كبير، وهذا ظهر في مسلسل الاختيار، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كراره، ويُجسد فيه أحمد العوضي دور هشام عشماوي.

وأضاف فرغلي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هشام عشماوي، عندما أسس المرابطين، حاول الاندماج مع مختار بن مختار في الجزائر، مؤكدا أن تنظيم داعش الإرهابي في سيناء، وضعوا عشماوي على قائمة الاغتيال، وأنزلوا إعلان بذلك في ليبيا، لأن داعش والقاعدة، بدأوا يضربوا بعضهم البعض ووضعوا عشماوي وعمر رفاعي سرور على قائمة الاغتيالات.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أنه يوجد اختلافات فكرية بين الجماعات الإرهابية، ولكن كانت الاستراتيجية الخاصة بهم واحدة في مصر، وهي إسقاط الدولة، وخلق بيئة التوتر والفوضى داخل الدولة، وهو ما كانت كل التنظيمات تسعى إليه، ومع هذه البيئة ينتشروا ويتوغلوا، لأنهم لا ينتشروا في وجود دولة مركزية قوية، ومع وجود قوة للدولة تختفي هذه الجماعات.