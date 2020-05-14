باحث في شؤون الجماعات الإرهابية يكشف أهمية مسلسل "الاختيار"

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن منهج كل الجماعات الإرهابية، هدفه واحد، وهو هدم الدول وإشاعة الفوضى، كما أن مسلسل "الاختيار" الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، على شاشة "ON E"، أظهر أشياء كثيرة من أفكار هذه الجماعات الإرهابية.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة " Extra news"، أن أهمية "الاختيار"، هو أنه للمرة الأولى يتم بروز وظهور شخصيات الإرهابيين بأسمائها الحقيقية، وتاريخها وأفكارها بدون خوف، لذلك تم تصديقه من قبل المشاهدين.

وأوضح أن الإرهابي، هو واحد من المجتمع ويواجه مشكلة معينة قد تكون نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وهذه المشكلة حينما تواجه أي شخص يتقبلها بشكل عادي، وآخر يتحول للتطرف، وهشام عشماوي واجه مشكلات بشكل كبير، وجسدها الفنان أحمد العوضي بشكل جيد وببراعة.

وتابع: "للمرة الأولى بعد عام 2011، نرى تمويل مخابرات دول للإرهاب، والجماعات تتناغم معها، وتوظف بهذا الشكل الحقير، وتفجير كنيسة المرقسية وماري جرجس، وكذلك التفجيرات التي تحدث في سيناء، تأتي بناء على تخطيط دول"، مؤكدا أن قطر تلعب دور عالمي في تمويل هذه التنظيمات الإرهابية، لأنها تريد تقسيم الدول، وكذلك تركيا التي يهدف مشروعها الإسلامي السياسي العثماني، بعد فشلهم دخول الاتحاد الأوروبي.