منها المدارس والمقاهي والجيم.. قائمة الأماكن المغلقة حتى انتهاء كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان، خطة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية، التي ستفرض على المواطن والمنشآت المختلفة.

وشددت الوزارة، على أن هناك مجموعة من الجهات، لن يسمح للعمل بها أثناء انتشار الفيروس، نظرا لأنها مصدر لنقل العدوى.

تزامنا مع ذلك، يستعرض "الوطن"، تلك الأماكن في النقاط التالية:

- دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات، وجميع الأماكن الترفيهية.

- المطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا، والتى أوصى بها رئيس الوزراء.

- الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.

- صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية.

- عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.

- خطة التعايش مع فيروس كورنا المستجد، وفقا لوزارة الصحة من خلال الطب الوقائى ستتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى، تتمثل في الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

-المرحلة الثانية تتمثل في مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يوم.

- أما المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.