نائبة تطالب بحظر شامل خلال أيام عيد الفطر المبارك: لا يوجد وعي

طالبت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة فرض حظر شامل خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتخفيف حدة الزيادات في إصابات فيروس كورونا، ومنع انتشارها بين المواطنين.

وشددت "درويش"، في بيان لها اليوم، على ضرورة تطبيق الحظر بصرامة وشدة على أرض الواقع، خاصة أنه لا يوجد وعى والتزام من المواطنين بالحظر، خاصة فى القرى والنجوع، مطالبة بأن يكون هناك حظر شامل خلال أيام العيد.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن الدولة بجميع مؤسساتها العامة والخاصة، إجازة خلال أيام عيد الفطر، لذلك فرض الحظر الشامل، لن يؤثر على المؤسسات الاقتصادية.

وتابعت مساعد رئيس الحزب، أن الأعياد لها طقوسها الخاصة، والمواطنين لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة، من زياراة الأهل والأقارب والأحباب، لافتة إلى أن هذه التجمعات ينذر بإصابة عدد كبير من المواطنين جراء هذه العادات المتوارثة.