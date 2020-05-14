"الإحصاء": 51 ألف جنيه متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية

أصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للأسرة، الذى يحتفل به فى 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحث كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز في هذا الصدد:

بلغ إجمالي عدد الأسر المصرية 24.7 مليون أسرة.

11 مليون أسرة فى الحضر بنسبة 44.5% من إجمالي عدد الأسر.

13.7 مليون أسرة فى الريف بنسبة 55.5% من إجمالي عدد الأسر.

التركيب العمري لأفراد الأسر:

34.1% من الأفراد في الفئة العمرية) أقل من 15سنة).

26.4% من الأفراد فى الفئة العمرية من (15- 29 سنة).

35.3% من الأفراد في الفئة العمرية من (30- 64 سنة).

4.1% نسبة كبار السن في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر).

متوسط الإنفاق الكلى السـنوي للأسرة:

51.4 ألف جنيه متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية.

56.3 ألف جنيه للحضر.

47.3 ألف جنيه للريف.

تغطية بطاقات التموين للأسر

88.5% من الأسر المصرية يتم تغطيتها بمنظومة الدعم الجديدة عام 2017/2018.

بلغت نسبة التغطية فى الريف 95.5%، مقابل 80.2% في الحضر.

التأمين الاجتماعي بوازرة التضامن الاجتماعى وفقا للبيانات الأولية عام 2018/2019:

9.8 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل، بعدد أسر مستفيدة بلغت 1.7 مليون أسرة.

2.5 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة، بعدد حالات مستفيدة بلغت 780 ألف فرد.

5.8 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن، بعدد حالات مستفيدة بلغت 1.2 مليون اسرة.