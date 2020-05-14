تصاريح مسبقة قبل استقبال نزلاء السياحة الداخلية بشرم الشيخ

أهاب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جميع مالكي الفنادق، ووحدات الإسكان السياحي والفندقي، بأهمية الحصول على تصاريح مسبقة قبل استقبال نزلاء السياحة الداخلية المصرية، وتصديق رسمي بالفتح.

وأكد محافظ جنوب سيناء في بيان له اليوم الخميس، أنه لن يسمح للمنتجعات السياحية بجميع مدن المحافظة باستقبال النزلاء المصريين إلا بعد استيفاء تلك المنشآت لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتشكيل لجنة من مديرية الصحة بجنوب سيناء، للمرور والتفتيش عليها، وتقديم تقارير طبية شاملة عن هذه المنشآت، للتأكد من تنفيذ الاشتراطات والتعليمات وإتباع كافة المعايير الطبية مع قيام المحافظة بالرقابة المستمرة لتلك المنشآت.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الضوابط، جرى وضعها بناءً على قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار رقم 1653، بشأن الضوابط الخاصة باستقبال النزلاء المصريين والمقيمين، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن تعامل قطاع الفنادق مع فيروس كورونا المستجد.