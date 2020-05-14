وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي لأحد المشروعات الخدمية في العاشر

التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعهم التجاري الخدمي بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد الجزار دعم الوزارة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل تنفيذ المشروعات التجارية والخدمية والاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، ودفع عجلة الاستثمار بها، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، بجانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

واستعرض المستثمرون الموقف التنفيذي للمشروع التجاري الخدمي، الذي ينفذ في مدينة العاشر من رمضان، بالشراكة مع بعض المستثمرين الأجانب، وسيخدم سكان نحو 8 محافظات، وسيوفر العديد من فرص العمل.