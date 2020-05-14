بوليفيا تسمح باستخدام دواء مضاد للطفيليات في معالجة كورونا

سمحت وزارة الصحة البوليفية باستخدام عقار يسمى "إيفرميكتين" مضاد للطفيليات ويستخدم عادة في الطب البيطري، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة، مارسيلو نافاخاس، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "إنه تم إصدار مذكرة تقضي بالسماح باستيراد واستخدام هذا الدواء بجرعات مختلفة"، موضحا أن العقار لم تتم المصادقة عليه طبيا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "أنه لهذا السبب يجب أن يوصف الدواء تحت مسؤولية طبيب وشرط أن يبلغ المريض بأن فاعليته ضد كوفيد-19 ليست مثبتة".

من جانبهم، قال أطباء بوليفيون يعملون في منطقتي سانتا كروز (شرق) وبيني (شمال شرق)، إنهم وصفوا هذا الدواء لمصابين بالفيروس.

وبعد هذا الإعلان.. ارتفع الطلب على هذا المضاد للطفيليات، الذي يباع بشكل حبوب، في الصيدليات والسوق السوداء حيث تضاعف سعره خمس مرات، من 10 إلى خمسين بوليفيانوس (1.4 دولار إلى سبع دولارات).