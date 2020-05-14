الجامعة العربية تناقش تداعيات كورونا على منطقة التجارة الحرة

عقدت إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية ورشة عمل عبر تقنية" الفيديو كونفرانس"، حول "تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعلى التجارة العربية البينية".

جاء ذلك بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال الدكتور بهجت أبو النصر،مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية في تصريح اليوم، إن ورشة العمل أتاحت الفرصة للمسؤولين العرب المعنيين بموضوعات التجارة للتعرف على أحدث البيانات والتوقعات التي تصدرها المؤسسات الدولية والإقليمية حول آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصادي الدولي والعربي.

وأضاف أبو النصر، أن الورشة وفرت منبرا للقاء صانعي السياسات في الدول العربية مع الخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات الاقتصاد والتجارة، ولتبادل التجارب حول الإجراءات والسياسات والممارسات الوطنية التي اتخذتها الدول لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن كورونا المستجد، وللنظر في التحديات الرئيسية التي ستواجه الدول خلال الفترة المقبلة وكيفية استخدام التكامل الاقتصادي العربي كأداة للتغلب عليها.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي، أن المشاركين في الورشة ناقشوا بشكل أعمق تأثير كورونا المستجد على التجارة الدولية والعربية البينية في كل من السلع والخدمات، وعلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما ناقشوا وضع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التجارية على المستوى الإقليمي وخطة عمل بشأن التدخلات اللاحقة كجزء من تعزيز عملية التكامل الاقتصادي العربي.