بعد تعافي 257 حالة.. "صحة الدقهلية": بروتوكول علاج كورونا أظهر نتائج طيبة

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، عن مغادرة 10 حالات المدينة الجامعية بالمنصورة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وشفائهم التام ليرتفع بذلك إجمالي الخروج والمتعافين بالمدينة الجامعية إلى 257 حالة.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إن إجمالي المتعافين وعددهم 257 حتى الآن بالمدينة الجامعية استقبلتهم المدينة الجامعية من 12 جهة على مستوى الجمهورية من مستشفيات "العجمي، وبلطيم، والتخيلة، والشيخ زايد، وحميات أشمون، وتمي الأمديد، والسنبلاوين، والعجوزة، والجامعة بالمنصورة، وأبو خليفة، وكفر الدوار، وكفر الزيات"

وأكد مكي، أنه سيتوالى خروج المرضى بعد تعافيهم واستجابتهم لبروتوكول العلاج المصري الذي أظهر نتائج طيبة في الشفاء.

وتقدم وكيل وزارة الصحة، بالشكر للفرق الطبية بمستشفيات العزل سواء تمي الأمديد والمدينة الجامعية على ما يبدلونه من جهد في سبيل راحة المرضى".

ووجه الشكر لرجال المجتمع المدني بالدقهلية الذين أظهروا المعدن الأصيل للمواطن المصري وكانوا خير داعم ومساند لنا في هذه المحن بعد الله سبحانه وتعالى، داعيا الله أن يجعل صنيعهم الطيب فى ميزان حسناتهم".