انخفاض سعر الذهب عالميا في التعاملات الفورية بمقدار 3.60 دولاراً

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم، بمقدار 3.60 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.21% ليستقر عند 1699.85 دولاراً أمريكياً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح اليوم بمقدار 6.00 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.35% ليبلغ 1708.40 دولاراً أمريكياً

وفي سياق آخر، ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم ، بمقدار 0.29 بنساً أو بما يعادل نسبة 0.99% ليبلغ 29.48 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.41 بنساً أو بما يعادل نسبة 1.62% ليصل إلى 25.70 دولاراً أمريكياً.