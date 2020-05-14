فندق تركي يطرد جزائريين عالقين.. والأطفال والنساء يفترشون الأرصفة

قال مواطنون جزائريون إنهم تعرضوا لما وصفوه بـ"طرد تعسفي" من أحد الفنادق التركية، بحجة أنهم لم يتمكنوا من دفع مستحقات إقامتهم .

وافترش عدد من الجزائريين من النساء والأطفال، الأرض خارج الفندق الذي يؤوي عالقين منذ توقيف الملاحة الجوية وإغلاق المطارات في تركيا والجزائر.

وناشد الرعايا الجزائريون حكومة بلدهم للتدخل لإجلائهم من تركيا، وانتشالهم من شوارعها، إذ تحدثت امرأة من أمام الفندق، مطالبة الحكومة بإعادتهم، مبينة أنهم يحوزون على تذاكر سفر للعودة إلى بلادهم قبل إغلاق المطارات ووقف الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال محمد قاسم، وهو تونسي، في تغريدة على تويتر:" للأسف.. نشاهد الردود في التواصل الاجتماعي البعض من العرب وهم يكتبون عن إنجازات أردوغان الإنسانية الوهمية في أزمة كورونا".

وعبر أمير زرجاني الأحوازي، عن استيائه من الموقف الذي تعرض له الجزائريين، قائلا:" صدعو روؤسنا بإنجازات أردوغان هذه أحد إنجازاته إلى بعض المطبلين له من العرب".

البنك المركزي التركي: عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 4.92 مليار دولار في مارس

وقال البنك المركزي التركي،الأربعاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 4.92 مليار دولار في مارس بفعل زيادة العجز التجاري وانخفاض الدخل السياحي ونزوح أموال المحافظ الاستثمارية.

وتعاني الخزينة التركية من مشاكل هيكلية ومالية متراكمة، نتيجة تخصيص أموال ضخمة لتسليح ونقل الميليشيات إلى ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى تورط الجيش في المعارك شمالي سوريا ضد الأكراد.

ارتفع عدد الوفيات في تركيا بسبب كورونا إلى 3952 حالة

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بلغ 143 ألفًا و114 حالة، بعد تسجيل 1639 حالة إصابة مؤكدة جديدة مساء الأربعاء، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 3952 حالة، بعد تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، بحسب صحيفة "زمان" التركية.