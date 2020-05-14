17 إجراء في خطة التعايش مع كورونا.. تعرف عليها

وضعت وزارة الصحة والسكان خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، وبينها الإجراءات التي يجب على كل منشأة أو جهة أو وسيلة نقل اتباعها، أثناء المراحل الثلاث لخطة التعايش مع المرض.

وتستعرض "الوطن" إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما أعلنتها وزارة الصحة والسكان في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وهي كما يلي: