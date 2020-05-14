17 إجراء في خطة التعايش مع كورونا.. تعرف عليها
كتب:
مريم الخطري
12:37 م | الخميس 14 مايو 2020
وضعت وزارة الصحة والسكان خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، وبينها الإجراءات التي يجب على كل منشأة أو جهة أو وسيلة نقل اتباعها، أثناء المراحل الثلاث لخطة التعايش مع المرض.
وتستعرض "الوطن" إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما أعلنتها وزارة الصحة والسكان في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وهي كما يلي:
- يمنع دخول أي شخص إلى المؤسسة أو الشركة قبل ارتداء الكمامة.
- تنظيف وتطهير الأماكن المشتركة بين العاملين والمكاتب.
- تطهير الحمامات بعد كل استخدام.
- التأكد من تطهير مداخل أماكن العمل والزوار بشكل مستمر.
- غلق أماكن الترفيه داخل العمل تماما.
- مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء للأيدي.
- منع التزاحم والحد من الكثافة الذي يسمح باستمرار العمل داخل المؤسسة .
- غلق صالات الطعام إن وجدت داخل المؤسسات والحفاظ على التهوية الجيدة.
- التأكد من التقييم الصحي وقياس درجة الحرارة العاملين والزائرين وأي شخص يدخل المنشأة.
- قياس درجة الحرارة مرتين على الأقل يوميا للعاملين.
- منع الموظفين الذين يظهر عليهم الأعراض من الذهاب للمنشأة.
- توفير مكان للعزل.
- يفضل عمل كبار السن والحوامل من المنزل قدر الإمكان.
- تزويد العاملين والعملاء بمطهرات للأيدي والماسكات ومناديل ورقية.
- الموظفون والزائرون عليهم ارتداء الكمامات بشكل مستمر.
- شراء المستلزمات الدوائية من إدارة الشركة.
- توفير مطهرات للأيدي بشكل مستمر.