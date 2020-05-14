رفع درجة الاستعداد القصوى بسوهاج تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية
كتب:
خالد الغويط
12:12 م | الخميس 14 مايو 2020
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين .
وأكد " الفقي" على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة رد الفعل في مواجهة الأزمات والتعامل الفوري مع الحدث ، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.