البورصة الأردنية تفتتح تعاملاتها على انخفاض

افتتح مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم، على انخفاض إلى النقطة 1605 مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة عند النقطة 1608، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وسار المؤشر خلال ربع الساعة الأولى من عمر الجلسة في نطاق بلغ 6 نقاط بين 1602 و1608 بحجم تداول بلغ 1.8 مليون دينار.

وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس الأول الثلاثاء، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظر شامل على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

وشدد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، على أنه لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات أول أيام العيد إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، فرق التقصي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة لإدامة عملهم.