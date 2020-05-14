 إزالة 22 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بسوهاج

إزالة 22 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
12:30 م | الخميس 14 مايو 2020
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 22 حالات تعد على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، منها إزالات فورية في المهد، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز "المراغة، سوهاج، طهطا، ودار السلام".
ووجه المحافظ، بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة نفذت 2 حالة إزالة فورية بقرية "اقصاص" التابع لوحدة قروي شندويل، تعديات على أرض زراعية، على مساحة 2 قيراط و 16 سهما، عبارة عن أحواش بناء من البلوك الأبيض، والأسمنت، وتم مصادرة 1000 بلوك أبيض بزمام قرية بناويط، قبل الشروع في البناء على أراض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ومدينة طهطا تم تنفيذ إزالة لـ8 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بناحية الشيخ زين الدين بمجلس قروي شطورة على مساحة 7 قراريط و18 سهما، بينما في مركز ومدينة دار السلام تم إيقاف أعمال تعد على أراض زراعية بنجع العزبة بأولاد يحيي بحري، كما تمت إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط، كما تم ضبط قلاب محمل بالبلوك الأبيض، وتم التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.