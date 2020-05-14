 إزالة 22 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 22 حالات تعد على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، منها إزالات فورية في المهد، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز "المراغة، سوهاج، طهطا، ودار السلام".

ووجه المحافظ، بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة نفذت 2 حالة إزالة فورية بقرية "اقصاص" التابع لوحدة قروي شندويل، تعديات على أرض زراعية، على مساحة 2 قيراط و 16 سهما، عبارة عن أحواش بناء من البلوك الأبيض، والأسمنت، وتم مصادرة 1000 بلوك أبيض بزمام قرية بناويط، قبل الشروع في البناء على أراض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة طهطا تم تنفيذ إزالة لـ8 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بناحية الشيخ زين الدين بمجلس قروي شطورة على مساحة 7 قراريط و18 سهما، بينما في مركز ومدينة دار السلام تم إيقاف أعمال تعد على أراض زراعية بنجع العزبة بأولاد يحيي بحري، كما تمت إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط، كما تم ضبط قلاب محمل بالبلوك الأبيض، وتم التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.