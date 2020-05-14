"الشعراوي" وسيلة وائل جمعة للرد على الغندور وعمرو فهيم

لجأ وائل جمعة مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق للشيخ الشعراوي، للرد على الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، خاصة من خالد الغندور وعمرو فهيم ثنائي الزمالك السابق.

وكان عمرو فهيم مدافع الإسماعيلي السابق، قال في وقت سابق خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي": "وائل جمعة يعد المدافع الأفضل في الكرة المصرية ووصفه "بأنه "كان راجل عسكري"، فيما رد خالد الغندور أن "جمعة"، امتلك بطولات أكثر من الإمكانيات التي يمتلكها، قائلا: "وائل جمعة مدافع ضعيف وجوزيه كان لا يحب تواجده مع النادي الأهلي".

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