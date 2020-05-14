ضبط عدد من الأشخاص بالجيزة لاستغلال الأطفال في أعمال التسول

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال تفعيل الأمن الاجتماعي الذي يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصري.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط خمسة أشخاص لثلاثة منهم معلومات مسجلة حال استغلالهم لمجموعة من الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقي بالجيزة، وبرفقتهم سبعة أطفال وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في استغلال أولادهم وبعض الصبية في أعمال التسول للاستفادة المادية.

كما أمكن ضبط 8 أشخاص حال استجداء المارة بذات المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.