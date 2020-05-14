ضبط ثلاثة عناصر يتاجرون في المواد المخدرة بـ الإسكندرية والبحيرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كل منافذ التهريب.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط "عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بمحافظة شمال سيناء – مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي" تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

كما تابعت الإدارة نشاط عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، مبلغ مالي، و3 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو مليون و400 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.