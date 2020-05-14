في ذكرى النكبة.. "72" جريمة صهيونية ضد الفلسطينيين "أصحاب الأرض"

"عندما يعود سيف صلاح الدين العظيم يشدو منتصرا في أرض كنعان كلها، وتُمرَّغ وجوه فرنجة صهيون الجدد في التراب تحت النظرة المجردة في قفار العزلة القاتلة، لأن الروح الفلسطينية واحدة"، 72 عاما مرت على نكبة الشعب الفلسطيني خاصة والعرب عامة، ما بين قتل أطفال وتخريب منازل وحرق أغصان الزيتون واعتقال الشباب وسلب الحقوق ونهب أرض.

وتستعرض "الوطن"، 72 جريمة صهيونية ضد الفلسطينيين من ضمن ملايين الجرائم التي ترتكب كل دقيقة في حق أصحاب الأرض.

1- طرد الاحتلال عام 1948 أهالي 530 مدينة وقرية في فلسطين، بالإضافة إلى أهالي 662 ضيعة وقرية صغيرة، تعتبر أكبر عملية تطهير عرقي مخطط لها في التاريخ الحديث.

2- %85 من أهالي الأرض التي أقيم عليها الكيان الصهيوني أصبحوا لاجئين.

3- %90 من القرى نزحت بسبب هجوم عسكري يهودي.

4- ثلثا الفلسطينيين لاجئون محرمون من العودة إلى ديارهم لأنهم ليسوا يهوداً، بينما يتدفق آلاف المهاجرين من روسيا وإثيوبيا وغيرهما ليعيشوا في بيوت اللاجئين.

5- اقترفت العصابات الصهيونية خلال النكبة أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين؛ أدت إلى مقتل ما يزيد على 15 ألف منهم.

6- الاحتلال يسيطر على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية.

7- قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1967 وحتى مطلع أبريل 2016 نحو مليون فلسطيني بحسب بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

8- استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة والرضيعة الفلسطينية إيمان حجو.

9- إشعال النيران في منزل عائلة الدوابشة.

10- اغتيال خليل الوزير، جهاد خلف، أبو علي مصطفى، الشيخ أحمد ياسين، عبدالعزيز الرنتيسي، صلاح شحادة.

11- حصار قطاع غزة الفلسطيني.

12- هدم حارة المغاربة المجاورة للحائط الغربي للمسجد الأقصى في الحادي عشر من يونيو 1967.

13- حريق المسجد الأقصى في 21 أغسطس عام 1969.

14- أقام الاحتلال منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، بعرض يزيد عن 1500 متر على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر على 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم².

15- يسيطر الاحتلال على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين، والبالغة نحو 750 مليون متر مكعب سنويا، ولا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 ملايين متر مكعب من الموارد المتاحة، علمًا بأن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية حسب اتفاق أوسلو هي 118 مليون متر مكعب.

16- يعيش نحو 28.7% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيما، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

17- بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2014 في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية، إلى ذلك صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2015 على بناء أكثر من 4500 وحدة سكنية في محافظات الضفة الغربية، عدا تلك التي تمت المصادقة عليها في القدس.

18- الاحتلال لا يسمح للفلسطينيين بالبناء في القدس والمناطق المسماة (ج) والتي تزيد مساحتها على 60% من مساحة الضفة الغربية.

19- بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10243 شهيدا، خلال الفترة 29 سبتمبر 2000 وحتى 31 ديسمبر 2015.

20- حصار كنيسة المهد الذي فرضته قوات الاحتلال على الفلسطينيين في مدينة بيت لحم منذ 2 أبريل 2002 حتى 10 مايو 2002.

21- مئات الآلاف من القطع الأثرية سرقت وهُرِّبت إلى إسرائيل والخارج.

22- ما يزيد على 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.

23- تشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية نحو 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس نحو 69 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

24- 6 قرى مهجرة في قضاء جنين عام 1948، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 4005 نسمات.

25- جدار الفصل العنصري، الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2002، تسبب في عزل أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية.

26- بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في يناير 2015 نحو 5.59 مليون لاجئ.

27- %50 تقريبا من مجمل تعداد الفلسطينيين يقيمون قسرا خارج حدود فلسطين التاريخية.

28- فقط من مجمل أراضي فلسطين التاريخية تتبع اليوم للفلسطينيين.

29- 700 ألف دونم صادرتها العصابات الصهيونية من الفلسطينيين بين أعوام 1948-1967.

30- تطهير عرقي في حق 30 إلى 40 ألفا فلسطيني خلال نكبة فلسطين.

31- %85 من سكان المناطق الفلسطينية التي قامت عليها (إسرائيل) أكثر من 840 ألف نسمة هُجروا خلال النكبة.

32- 18 قرية مهجرة في قضاء طولكرم عام 1948، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 11333 نسمة ويقدر عددهم عام 2009 بـ 93724 نسمة.

33- يقدر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن بـ 3.24 مليون لاجئ فلسطيني يشكلون ما نسبته 29.8% من مجموع الفلسطينيين في العالم.

34- 1.4 مليون فلسطيني أقاموا في فلسطين التاريخية قبل نكبة فلسطين في العام 1948.

35- كان عدد اليهود في فلسطين عام 1800 نحو خمسة آلاف، وفي عام 1876 كان عددهم لا يزيد على 14 ألفاً، وفي عام 1918 لم يتجاوز عددهم 55 ألفاً أي نحو 8% فقط من السكان، وبدعم الاحتلال والقهر البريطاني تمكن اليهود من زيادة عددهم إلى 650 ألفاً سنة 1948 أي نحو 31.7% من إجمالي السكان.

36- كان مجموع ما يملكه اليهود من أرض فلسطين في سنة 1918 لا يزيد على 240 ألف دونم أي ما نسبته 1.56% من إجمالي أرض فلسطين، وارتفع مجموع مساحة الأراضي التي سيطر عليها المستوطنون الصهاينة بمختلف أساليب الخداع والرشوة والدعم البريطاني نحو 1.8 مليون دونم في سنة 1948.

37- عدد الفلسطينيين الذين بقوا ضمن الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1948، لم يتجاوز 156 ألف نسمة.

38- 64 قرية مهجرة في قضاء الرملة عام 1948، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 97405 نسمات، ويقدر عددهم عام 2009 بنحو 827518 نسمة.

39- 31 قرية مهجرة في قضاء بيسان عام 1948، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 19602 نسمة ويقدر عددهم عام 2009 بنحو 166531 نسمة.

40- 39 قرية مهجرة في قضاء القدس عام 1948، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 97950 نسمة، ويقدر عددهم عام 2009 بنحو 832147 نسمة.

41- بلغ عدد شهداء عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة 2139 بينهم 579 طفلا و263 امرأة و102 من المسنين، وعدد الجرحى 11128، منهم 3374 طفلا و2088 سيدة و410 مسنين.

42- خلال انتفاضة الحجارة استشهد قرابة 1162 فلسطينيا بينهم 241 طفلا، وأصيب نحو 90 ألف جريح، مع تدمير ونسف 1228 منزلا، واقتلاع 140 ألف شجرة من المزارع الفلسطينية.

43- بلغ عدد الحواجز الإسرائيلية الثابتة في الضفة الغربية 98 حاجز.

44- يقدر عدد الفلسطينيين القابعين داخل السجون الإسرائيلية بـ7000 فلسطيني.

45- يعتقل الاحتلال 450 طفلا فلسطينيا دون الثامنة عشر مخالفا جميع القوانين الدولية.

46- لا يكتفي الاحتلال بملاحقة الفلسطينيين وقتلهم، بل يحتجز الجثامين ويدفنهم في مقابر تسمى "مقابر الأرقام".

47- معدل الإصابة بالسرطان في فلسطين بلغ 80.3 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة من السكان سنويا.

48- الأسير كريم يوسف فضل يونس (59 عاما) أتم عامه السادس والثلاثين في المعتقلات الإسرائيلية.

49- استهداف الصحفيين الفلسطينيين وإغلاق الإذاعات والقنوات الفلسطينية.

50- بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هاجروا إلى العراق جراء النكبة نحو 4000 فلسطيني وعند تأسيس الأونروا سمح لها بالعمل في العراق ولكنها منعت بعد عدة أشهر بطلب من الحكومة العراقية وبالتالي سقطت أسماء اللاجئين في العراق وأعدادهم من سجلات الوكالة، وقد أسس العراق مديرية لشؤون اللاجئين، وحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد بلغ عدد اللاجئين في العراق سنة 2003 بعد الاحتلال الأمريكي ما بين 35 – 40 ألف نسمة كما يقيم آلاف من اللاجئين الفلسطينيين في العراق على الحدود العراقية السورية والعراقية الأردنية في مخيمات تفتقر إلى أدنى المتطلبات الحياة الإنسانية الكريمة أبرزها مخيم الوليد الذي يقيم فيه نحو 1700 لاجئ، ومخيم التنف الذي يقيم فيه 880 لاجئا.

51- يعتبر قطاع غزة أكثر مناطق العالم كثافة سكانية وترتفع هذه الكثافة في مخيمات اللاجئين.

52- 64 قرية مهجرة في قضاء الرملة عام 1948 وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 97405 نسمة.

53- 88 قرية مهجرة في قضاء بئر السبع عام 1948.

54- 16 قرية مهجرة في قضاء الخليل عام 1948.

55- 5 قرى مهجرة في قضاء الناصرة عام 1948، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 8746 نسمة.

56- 18 قرية مهجرة في قضاء طولكرم عام 1948، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 11333 نسمة.

57- 25 قرية مهجرة في قضاء يافا عام 1948، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 123227 نسمة.

58- 26 قرية مهجرة في قضاء طبريا عام 1948، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 28872 نسمة.

59- اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان على يد جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في 8 يوليو 1972.

60- استخدام أسلحة محرمة دوليا كـ"القنابل العنقودية الارتجاجية" في أثناء العدوان على قطاع غزة عام 2014.

61- حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله في أثناء الانتفاضة الثانية واستمر الحصار لمدة 3 سنوات.

62- منع لاعبي المنتخبات الفلسطينية في الألعاب المختلفة من السفر مثلما حدث مع اللاعب أحمد عوض لاعب المنتخب الأوليمبي.

63- إغلاق الحاجز المقام قرب مستشفى ومركز الإسعاف التابعين للهلال الأحمر في القدس.

64- قصف مدرسة "أبو حسين" التابعة للأونروا بمخيم جباليا واستشهاد أكثر من 15 مدنيا.

65- قيام المستوطنين بنهب أحياء القدس الشريف نهاية 1948.

66- استشهاد 183 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا في انتفاضة السكاكين عام 2015.

67- هدم منازل شهداء الانتفاضة والأسرى وإبعاد أسرهم.

68- تجريف الأراضي الزراعية لبدو النقب ومحاولة تهجير 30 ألف فلسطيني عبر مخطط برافر.

69- التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

70- يعيش أكثر من 82 ألف لاجئ في مخيم الشاطئ الذي تقل مساحته عن كيلو متر مربع.

71- أنشأ الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد على 1.500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر على نحو 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم.

72- تعمد إصابة الأسرى الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد.