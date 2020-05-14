ضبط تشكيل عصابي لتهريب الأدوية المحظور تصديرها

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلي بقصد تهريبها خارج البلاد، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 9 أشخاص، 3 من موظفي إحدى شركات الأدوية الحكومية، وشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و5 من موظفي الجمارك، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب العقاقير الطبية المحظور تصديرها والمستوردة بمعرفة الشركات الحكومية لعلاج بعض الأمراض المزمنة، والمدعمة من قبل الدولة لبيعها بالسوق المحلي فقط.

وقيام موظفي شركة الأدوية باستغلال موقعهم الوظيفي وطبيعة عملهم وتزوير المستندات اللازمة لاتمام عملية التصدير واعتماد تلك المستندات لاستصدار الموافقات الحكومية اللازمة لعملية التصدير لشركات مملوكة للمتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالخارج، وفقا للإجراءات المتبعة، وإثباتهم تصدير تلك العقاقير على خلاف الحقيقة، وإثباتهم أوزان إجمالية للعقاقير الطبية بتلك القوائم بأزيد من أوزانها الحقيقية، مما مكنهم من تهريب ما يتم تجميعه من عقاقير طبية من السوق المحلي بملايين الجنيهات.

وأضافت التحريات قيام موظفي الجمارك باستغلال موقعهم الوظيفي بالتزوير والتلاعب في مستندات الشحن بإثبات وقائع غير حقيقية في صورة وقائع حقيقية مما مكن المتهمين من التربح والإضرار بأموال الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة نقص أو إختفاء بعض الأدوية المهربة للخارج من السوق المحلي، وذلك بإثبات انتقالهم لشركات الأدوية ومعاينتهم للعقاقير الطبية المصدرة ومطابقتها بالمستندات الخاصة بالموافقات التصديرية، فضلاً عن إثباتهم إغلاق الحاويات بالسيل الجمركي وتسليمهم بوصلة التوصيل لسائقي السيارات القائمين بنقل تلك الحاويات لجمرك شرق التفريعة على خلاف الحقيقة.

وبمراجعة مسؤولي شركة الأدوية تبين عدم حضور أحد من موظفي الجمارك أو سيارات النقل المثبت بياناتهم وتواريخ ذهابهم لشركة الأدوية بمستندات الجمارك، وبسؤال سائقي الشاحنات التي تولت نقل حاويات العقاقير الطبية أفادوا بعدم ذهابهم لمقر شركة "الأدوية" لتحميل تلك الشحنات وإثبات دخولهم للميناء محل عملهم، وقيام موظفي الجمارك بفحص تلك الحاويات صوريا.

وأرشد مالك وقائد سيارة نقل، مقطورة، السابق قيامه بنقل حاوية من مخزن بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة دون فحصها جمركيا، وتوجه بها عقب ذلك مباشرةً لجمرك شرق التفريعة ببورسعيد لشحنها خارج البلاد، كما تبين قيام مدير بشركة لتوزيع الأدوية باستئجار المخزن المشار إليه لاستخدامه في ممارسة نشاط تجارة العقاقير الطبية دون ترخيص، وكذا تخزين العقاقير الطبية التي يتم تجميعها من السوق المحلى لحساب "المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية" لتهريبها للخارج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 8 من المتهمين، وباستهداف مخزن الأدوية ضُبط بداخله، قرابة 46 ألف عبوة دوائية مختلفة الأنواع، وذلك عقب تجميعها من السوق المحلى تمهيدا لتهريبها للخارج.