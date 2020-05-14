ضبط شخص بالمنيا يعرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر على "فيس بوك"

في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لكل أشكال الغش التجاري، رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بمحافظة المنيا بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول - كمامات" مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز "هاتف محمول" بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، كما تم ضبط كمية من العبوات الكحولية معدة للتوزيع معبئة بـ 50 زجاجة بخاخ صغيرة و7 كراتين متوسطة الحجم تحتوي على 203 عبوات منظفات مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وادارة الحساب المشار إليه للترويج لبيع مستلزمات طبية "كحول - كمامات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لعرضه كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

كما رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص "صاحب شركة توريدات بمحافظة الإسكندرية" بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "بدل وقائية - كمامات" مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته جهاز "هاتف محمول" بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين للاتفاق على بيع الكمامات، وتم بإرشاده ضبط ورشة لتصنيع الكمامات وكذا 2 مخزن ضبط بداخلهم 17 كرتونة بداخل كل واحدة 48 علبة كمامات، و42 بدلة وقائية، كمية كبيرة من الأقمشة والأدوات المستخدمة في صناعة الكمامات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للترويج لبيع مستلزمات طبية "بدل وقائية - كمامات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.