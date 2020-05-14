زعم توظيفهم بالخارج.. ضبط موجه إنجليزي في سوهاج بتهمة النصب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص في سوهاج بتهمة النصب على آخرين، والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية.

كان فرع إدارة مباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد تلقى بلاغا من مواطنين اثنين مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام في سوهاج، باحتيال أحد الأشخاص عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتبين أن موجه لغة إنجليزية ينصب على المواطنين راغبي السفر للدول العربية للعمل بها، وأنه استولى من الشاكيين على 50000 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 140000 ألف جنيه، مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتدبير فرص عمل لهما بها، إلا إنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.