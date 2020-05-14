حماس تهدم منزلا لعائلة "شعث" في خان يونس

هدمت جرافات تابعة لحركة حماس، اليوم، منزلاً قيد الإنشاء يعود لعائلة شعث في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط حالة من التنديد والاستنكار في المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال شهود عيان، إن جرافات تتبع لحماس بحماية العشرات من عناصرها المدججين بالسلاح والهروات والعصي الكهربائية هدمت منزل لعائلة شعث في منطقة الشعوت جنوب مدينة خان يونس، تحت حجج وذرائع واهية.

وأكد الشهود من عائلة شعث بأن عناصر حماس المسلحين اعتدوا على النساء والرجال والشبان بالعصي وتلفظوا بألفاظ نابية بحق أبناء العائلة.

وأدانت عائلة شعث في بيان اعتداء حماس على منازل أبنائها، قائلةً: "إن مئات العناصر التابعين لحماس في غزة هاجموا حي الشعوت في جنوب محافظة خان يونس، ما أدى إلى إصابة العشرات من أبناء العائلة"، وحملت حماس مسؤولية هذا التصعيد الخطير، مذكرةً إياها بأن الاحتلال الاسرائيلي هدم المنازل في اجتياح عام 2004 وقصفها عام 2014، ما أدى إلى استشهاد 4 أفراد من أبناء العائلة.

وحذرت العائلة، من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما حدث مع أبنائها وأنها ستقوم بعمل كل ما يلزم من أجل استرداد حقوقها المادية والمعنوية".

وتمارس حماس أبشع أساليب القمع والاضطهاد ضد أبناء قطاع غزة المخالفين والمنتقدين لسلوكها على الأرض، كما تتعدي على ممتلكات المواطنين، وسبق أن هدمت منازل في أكثر من حي ومنطقة في القطاع بحجج واهية.