منها حجب 9200 جوانتي ومطهر.. ضبط 1255 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1255 قضية تموينية، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة بمحل لحفظ وتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بالعمرانية في الجيزة؛ لحيازته 2,057 طن "مقطعات لحوم - مقطعات دواجن - برجر – سوسيس - مقطعات كبده" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية؛ لحيازته 36,400 طن "صلصة – شعرية – زيت طعام" معبأة داخل براميل وشكائر وجراكن مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وألقي القبض على ملك مصنع لتعبئة المواد الغذائية دون ترخيص بدائرة مركز شرطة ديرب نجم في الشرقية؛ لحيازته 25 طن "سكرحر سائب ومعبأة"، مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن.

وضبط مالك مركز توزيع سلع غذائية بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة؛ لحجبه عن التداول 7,350 طن سلع غذائية "أرز أبيض" بقصد رفع أسعارها، كما ضبط المدير السؤول لمخزن لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية؛ لحجبه عن التداول 9200 عبوة وقطعة "كحول مطهر - جوانتي" بقصد رفع أسعارها، واتخذت الإجراءات القانونية.