حطام صاروخ صيني في الفضاء كاد يسقط على نيويورك

حلق صاروخ Long March 5B الصيني الذي أطلق إلى مدار الأرض مركبة مأهولة فوق نيويورك ولوس أنجلوس قبل أن تحترق في الغلاف الجوي للأرض، أفادت بذلك شركة NBC الأمريكية للإذاعة والتلفزيون نقلا عن علماء رصدوا مسار تحليق الصاروخ. وأضافت أنه لم يكن بالإمكان السيطرة على نزول الصاروخ الصيني في الغلاف الجوي للأرض، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ونقلت الشركة عن عالم الفيزياء الفلكية في مركز "هارفارد – سميثون"الأمريكي، جوناتان ماكداول، قوله إن المرحلة الأولى للصاروخ حلقت خلال دورتها الأخيرة حول الأرض مباشرة فوق لوس أنجلوس ونيويورك.

وأوضحت الصحيفة أن شظية من الصاروخ بوزن 20 طنا كانت تطير بدءا من يوم الاثنين في المدار المنخفض غير المستقر. لذلك كان من الصعب جدا حساب مسارها الدقيق.

وأشار علماء المركز إلى أن الـ30 عاما ماضية لم تشهد شظية بهذا الحجم تدخل الغلاف الجوي للأرض دون أن يسيطر عليها أحد.

وقال ماكداول: "لو بدأ نزول المرحلة الأولى للصاروخ الصيني قبل 15 أو 20 دقيقة فإن شظاياها قد تسقط على المدن الأمريكية الكبيرة بسرعة 160 كيلومترا في الساعة. ولم يؤد ذلك طبعا إلى مسح نيويورك أو أية مدينة أخرى من وجه الأرض. لكن سقوطها كان يمكن أن يلحق أضرارا بمنشأة ما.

ويعتبر العلماء أن حطام الصاروخ الصيني سقط على كوت ديفوار، ولم يسفر عن أية خسائر.يذكر أن الصين أطلقت بنجاح يوم 5 مايو الجاري صاروخ Long March-5B الثقيل وعلى متنه نموذج أولي لمركبة فضائية مأهولة.