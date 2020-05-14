ضبط شخصين استوليا على 23.5 مليون جنيه من سيدة بزعم بيع قطعة أرض بأسيوط

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في غرب الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، شخصين بتهمة الاستيلاء على 23.5 مليون جنيه من سيدة بزعم بيع قطعة أرض في أسيوط، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت إدارة مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا باستيلاء شخصين من إحدى المواطنات على 23.5 مليون جنيه، بزعم بيع قطعة أرض مساحتها 780 م2 في بمدينة أسيوط عقب إيهامهما لها بملكيتهما لتلك الأرض خلافاً للحقيقة، وعدم رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وضُبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.