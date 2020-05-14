ضبط شخص بالدقهلية بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص في الدقهلية بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتحرر محضر بالواقعة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أن أحد الأشخاص تلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصي بأحد البنوك من إحدى الدول العربية من العديد من الأشخاص؛ ليقوم باستلامها واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذويهم داخل البلاد، مستفيدا من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وضبط المتهم واعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقاً للفحص المستندى بلغت 270 ألف دولار، واتخذت الإجراءات القانونية.