7 إجراءات جديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية.. تعرف عليها

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء، الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض، وفيما يلي إجراءات توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض، والمطبقة اعتبارا من 17/3/2020.

- يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية، بعد استيفاء البيانات المذكورة في الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.

- يسدد مقدم الطلب مقابل المعاينة بواقع 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بالمنشأة السكنية، وبحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة الواحدة.

- تعاين الشركة المنشأة السكنية ودراسة بدائل تغذيتها وإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، موضحا به تكلفة التوصيل (النمطية أو الفعلية)، والتزامات صاحب المنشأة السكنية فيما يتعلق بتوفير غرفة المحولات أو الموزع.

- تعد الشركة مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية، وتوضح إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد، والتزامات الشركة وطالب التغذية.

- حال طلب غرفة محولات أو موزع من صاحب المنشأة السكنية يتم تسليم نسخة من المواصفة الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لغرفة المحولات أو الموزع طبقا للضوابط الموضحة.

- بعد سداد صاحب المنشأة السكنية لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، وتوفير غرفة المحولات في حالة طلب توفيرها طبقا للقواعد، وإحضار تصاريح التنفيذ اللازمة، تلتزم شركة التوزيع بمد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض من مصدر التغذية إلى غرفة المحولات حسب الحالة، طبقا للبرنامج الزمني المعتمد حرصا على سرعة تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمشروع، وتركيب العداد وإطلاق التيار.

ويراعى عند تنفيذ الإجراءات، التزام شركة التوزيع بالبرنامج الزمني للتنفيذ الموضح بالبند ثالثا من دليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية.