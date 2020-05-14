سقوط تاجري مخدرات بـ 3 كيلو هيروين في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار في المخدرات، وبحوزتهما 3 كيلو هيروين، في القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثانٍ السلام بمحافظة القاهرة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وضبط المتهمان وبحوزتهما 9 إسطوانات لمخدر الهيروين، و100 لفافة للمخدر ذاته وزنت جميعها 3 كيلوجرامات، و40 قرصا مخدرا، واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما للمضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.