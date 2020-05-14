بـ 140 ألف طن.. مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة

احتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة، والتي بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية، بقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم لعام 2019، وفقا لما نقله المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تقرير لمركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة.

وحققت مصر نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 في صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% في القيمة و39% في الكميات وهي النسب الأعلى بين أهم الدول المصدرة الفراولة المجمدة على مستوى العالم.

وجاء في المركز الثاني بعد مصر دولة بولندا بكمية بلغت 94 ألف طن، يليها المكسيك بكمية بلغت 84 ألف طن، المغرب في المركز الرابع بكمية بلغت 73 ألف طن، وفي المركز الخامس الصين بكمية بلغت 48 ألف طن.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للفراولة المجمدة المصرية في 2019 تعد ألمانيا أكبر الدول المستوردة بقيمة بلغت 40 مليون دولار تمثل 24% من صادرات مصر، تليها روسيا بقيمة 18.4 مليون دولار تمثل 11% من صادرات مصر، وهولندا بقيمة 18 مليون دولار تمثل 11%، وبولندا 12.3 مليون دولار تمثل 7.5%، الصين بقيمة 12.3 مليون دولار تمثل 7.5%، اليابان بقيمة 12 مليون دولار تمثل 7%، السعودية بقيمة 10 مليون دولار تمثل 6.2%، فرنسا بقيمة 7.4 مليون دولار تمثل 4.5%، إيطاليا بقيمة 7 مليون دولار تمثل 4.2%، وغيرها من دول العالم وفقاً لنفس التقرير.

يذكر أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة في 2010 كانت لا تتعدى 11 مليون دولار.