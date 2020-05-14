دخل السجن.. حاتم فهمي مطرب استغلته شركة "تسويق شبكي"

منذ سنوات ظهرت موضة جديدة تسمى بالتجارة الشبكية أو التسويق الشبكي، وتبين أنها عبارة عن عمليات نصب من شركات تستدرج الشباب، وتورط في جرائمها بعض المشاهير كان من بينهم المطرب حاتم فهمي، الذي حكم عليه بالحبس لمدة سنة ومعه 4 آخرين وذلك في أكتوبر 2013، عندما تقدم ضده عدد من الشباب ببلاغات تفيد بتعرضهم للنصب، وبعدها في مايو 2014 حكم عليه بالسجن 3 سنوات إلى أن جرى تبرئته.

بلاغ يتهم مطرب بالنصب

البداية كانت باتهام الفنان حاتم فهمي بالنصب على المواطنين من خلال إحدى شركات التسوّق على الإنترنت، وقدم ضده بلاغات من 1400 شخص هو وآخرين من وكلاء شركة تدعى "جلوبال للتسويق الشبكي"، وجرى حبسه على ذمة القضية وأحيل إلى المحاكمة.

قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار مصطفى أنور، بمعاقبة "فهمي" و4 آخرين بالسجن لمدة سنة و كفالة 200 جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة وإلزامهم بالمصاريف في قضية اتهامهم بالنصب من خلال شركة جلوبال لتوظيف الأموال.

براءة حاتم فهمي بعد "مشوار طويل"

كان محمد طارق، ونورا أنور، ومصطفى محمد، أقاموا دعوى قضائية ضد المطرب حاتم فهمي، ونيفين مليك، وأيمن بشرى فوزي، اتهموهم فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بدعوى توظيفها بشركة تسويق إلكتروني مقابل فائدة أسبوعية، حيث استولوا على مبالغ تخطت 6 آلاف دولار، ولم يردوها إلى المجني عليهم، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وصدر حكم جديد في أكتوبر في مايو 2015 بسجن حاتم فهمي 3 سنوات، ثم قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم كل من المطرب وشريكه أيمن فواكيه، وإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة، بالسجن 3 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه، وبراءتهما مما نسب إليهما من الاتهام بالنصب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شركة جلوبال".

وكانت محكمة جنح مدينة نصر تنحت عن نظر استئناف حبس المتهمين، لاستشعارها الحرج، بعد أن قضت محكمة جنح مدينة نصر عليهما، و10 آخرين من المتورطين في قضية التسويق الشبكي الخاص بشركة "جلوبال"، بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ.