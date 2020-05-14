الكنائس تطالب أوروبا بموقف حازم ضد ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية

وجّه مجلس الكنائس العالمي WCC، ومجلس كنائس الشرق الأوسط MECC، نداءً مشتركًا إلى الاتّحاد الأوروبي يحثانه فيه على اتخاذ موقف حازم في شأن قرار ضمّ الأراضي الفلسطينيّة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبّي، دعا مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط الاتّحاد الأوروبّي إلى اتّخاذ موقف حازم ومبدئي في قضيّة قرار الحكومة الإسرائيليّة ضمّ أراضٍ فلسطينية في الضفّة الغربيّة الى الكيان الاسرائيلي المحتلّ.

وطلب المجلسان، "الاتّحاد الأوروبّي بدراسة هذه الخطوة وتداعياتها، وما إذا كانت تتناسب على الأقلّ أو تتوازي القرارات الّتي اتخذها الاتّحاد الأوروبّي في موضوع ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم".

كما تُعبّر هذه الرّسالة عن التزام مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط في "رؤيتهما بشأن تأمين السلام العادل لجميع المواطنين في الأراضي المقدّسة".

وتشير إلى أنّ هذا الضمّ الأحادي لأراضي الفلسطينيّين لا يمكنه أن يؤدّي إلى تعزيز العدالة والسلام، بل إلى زيادة الظلم، ونزع الملكيّة الشرعية الفلسطينيّة، وتصاعد التوتّرات، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وعدم احترام القانون الدولي.

وفي ختام الرّسالة، أكّد مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط أنّه "لا يجوز أن يُعتبَر الاتّحاد الأوروبي متواطئًا، من خلال التقاعس أو من خلال ردّ الفعل غير الكافي للحؤول دون تنفيذ هذه الخطّة".