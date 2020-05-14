الفلاحين: 2.4 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا

ذكرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه الحكومة ووزارة الزراعة بالسعي والتطوير في مجال الزراعة، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف عبدالستار، أنّه جرى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز وبدأنا التصدير منه، إلى جانب تحصيل الاكتفاء الذاتي في محاصيل الفواكه مثل البرتقال والبطاطس، وبدأنا التصدير منهم، موضحا أنّ مصر أصبحت الدولة الأولى في تصدير البرتقال، ونصدر كميات كبيرة من البطاطس.

من جانبه، أوضح النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أنّه رغم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، إلا أنّ الصادرات الزراعية المصرية عليها طلب شديد، إذ بلغ إجمالي الصادرات الزراعية 2.4 مليون طن، نظرًا لجودتها والإجراءات التي تتخذ لتتبع الزراعة وضمان أنّها ذات جودة عالية وعليها إقبال في السوق الأوروبي والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.

وأشار الأمين العام للفلاحين في تصريحات له اليوم، إلى أنّ مصر تنتج نحو 9 ملايين طن قمح ونستورد مثلهم، ووزارة الزراعة تسعى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستصلاح أراض جديدة وزراعتها بالقمح، فالرقعة الزراعية الموجودة حاليًا 9.4 مليون فدان بينها 6.4 مليون فدان في الأرض القديمة و3.1 مليون فدان في الأرض الجديدة في مشروعات بسيناء وجنوب الوادي وتوشكى وشرق العوينات.

وتابع أبواللوز، أنّه يجب أن يكون هناك توازن بين المحاصيل الزراعية، وبعض الأمور تحتاج لتغيير نمطي، مؤكدًا أنّ موسم القمح هذا العام شهد توريد نحو مليونين و350 ألف طن حتى الآن، مقارنة بالعام الماضي الذي جرى توريد 1.6 مليون طن قمح رغم الظروف، وأنّ الدولة تقدم كل التيسيرات للفلاحين، وتقدم سعر 700 جنيه لأردب القمح، ويتم صرف الأموال في 48 ساعة.