"الإحصاء": انخفاض معدل البطالة في الربع الرابع من 2019 لـ 7.7%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير - مارس" لعام 2020، والتي يجرى جمع بيانات هذا الربع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام طيناير – فبراير – مارس" وانتهت الأعمال الميدانية في 14/3/2020، قبل اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبلغ معدل البطالة 7.7% من إجمالي قوة العمل مقابل 8% في الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض قدره 0.3%، وبانخفاض قدره 0.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وعلى الرغم من ذلك ومع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الإحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات، ارتفع معدل البطالة إلى 9.2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020.

أولاً: قوة العمل "وتشمل المشتغلون والمتعطلون":

29.008 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2020

سجل تقدير حجم قوة العمل 29.008 مليون فرد مقابل 28.950 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.2%، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.558 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16.450 مليون فرد.

فيما سجل عدد المتعطلين 2.236 مليون متعطل "1.076 مليون ذكور، 1.160 مليون إناث" بنسبة 7.7% من إجمالى قوة العمل بانخفاض قدره 93 ألف متعطل عن الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 4.0%، وبانخفاض قدره 31 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.4%.

كما بلغ معدل البـطالة بين الذكور 4.5% من إجمالي الذكور في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 4.7% في الربع السابق مقابل 5.7% في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 21.9% من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي بينما كان 22.7% في الربع السابق مقابل 18.9% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية "15 - 29 سنة" 68.5% من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

6.0% لاجمالى الفئة العمرية "15- 19 سنة" حيث بلغت "8.2% للذكور، 4.0% للأناث مقابل 7.6% في الربع السابق الذكور 10.5% والإناث 5.0%.

31.6% لإجمالى الفئة العمـرية "20- 24 سنة" حيث بلغت "32.8% للذكور، 30.6% للأناث" مقابل 32.0% في الربع السابق "الذكور 30.1%، والإناث 33.7%".

30.9% لإجمالى الفئة العمـرية "25- 29 سنة" حيث بلغت "28.5% للذكور، 33.1 % للأناث" مقابل 29.9% فى الربع السابق "الذكور 30.9% والإناث 29.0%".

31.5% من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية "30 - 64 سنة" خلال الربع الحالي مقابل 30.5% خلال الربع السابق.

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة "للحضر و الريف":

انخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.1% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 11.5% في الربع الرابع من عام 2019 مقابل 9.8% في الربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدرة 1.3% عن الربع المماثل.

كما انخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5.1%من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 5.4% فى الربع الرابع من عام 2019 مقابل 6.9% في الربــع المماثل من العام السابق.

فيما انخفضت نسبة المتعطلين من حملة "الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها" لتصل إلى 85.0% بينما كانت 86.9% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين، موزعة كالآتي:

36.2% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 39.9% بالربع السابق، و41.1% في الربع المماثل من العام السابق.

48.8% بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 47.0% بالـربع السابق، و 36.8% من الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ عـدد المشتغلين 26.772 مليون فرد، بينما كان 26.621 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة 0.6%، وبلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.169 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15.603 مليون مشتغل.

وبلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 19.024 مليون مشتغل "16.283 ذكور، 2.741 إناث" بنسبة 71.0% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمـــــال 2.627 مليون مشتغل "2.535 مليون مشتغل من الذكور، و92 ألف مشتغلة من الإناث" بنسبة 9.8% من إجمالــي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدا 3.527 مليون مشتغل، "3.171 مليون مشتغل من الذكور، 356 ألف مشتغلة من الإناث"، بنسبة 13.2% من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عـدد المشتغلين الذين يعملون في مشروع أسري دون أجر 1.594 مليــون مشـتغل "660 ألف مشتغل من الذكور، 934 ألف مشتغلة من الإناث" بنسبة 6.0% من إجمالي المشتغلين.

رابعا: المساهمة في النشاط الاقتصادي

بلغ معـدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 42.7 % من جملة الســكان " 15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالى، بينما كان 43.1% فى الربع الرابع من عام 2019 مقابل 41.6% فى الربع المماثل من العام السابق.بلغ معدل المساهمة " الذكـور 67.8% مقابل 68.1% فى الربع السابق، الإنـــاث 16.0% مقابل 16.4% فى الربع السابق" .بلغ معـــدل المساهمـة " في الحضر 42.1% ، فى الريف 43.1%" .سجلت الفئة العمرية " 40 - 49 سنه" أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 60.8% .أهم الأنشطة الإقتصادية التى إجتذبت أكبر نسبة من الداخلين فى سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى:

نشاط النقل والتخزين إجتذب "262" ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.نشاط التشييد والبناء إجتذب "209" ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.نشاط التعليم إجتذب "132" ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.نشاط خدمات الغذاء والإقامة إجتذب "128" ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.

وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.197 مليون مشتغل "4.266 مليون من الذكور، 931 ألف من الإناث" بنسبة 19.4% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

بلغ عدد المشتغلين في نشــاط تجارة الجملة و التجزئة 3.865 مليون مشتغل "3.281 مليون من الذكـور، 583 الف من الإناث" بنسبة 14.4% من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عـدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.652 مليون مشـتغل "3.635 ملـيون من الذكور، 17 ألفا من الإناث" بنسبة 13.6% من إجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.578 مليون مشتغل "3.259 مليون من الذكور، 319 ألفا من الإناث" بنسبة 13.4% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد المشتغلين في نشاط النقل والتخزين 2.366 مليون مشتغل "2.326 مليون من الذكور، 40 ألف من الإناث" بنسبة 8.8% من إجمالي المشتغلين.