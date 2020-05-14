محافظ السويس يبحث سبل تجهيز المدينة الجامعية كحجر صحي

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمكتبه، اليوم، الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وعرض رئيس الجامعة علي المحافظ استعداد الجامعة لتوفير كافة الإمكانيات والاستعدادات لتجهيز وإعداد مبنى المدينة الجامعية، ليكون حجرًا صحيًا لمرضى كورونا، فيما أشار المحافظ إلى ضرورة توافر جميع اشتراطات وزارة الصحة بشأن الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا.

وناقش "صقر" مع رئيس الجامعة دور الكليات العملية لتوفير كمامات وبعض أدوات الوقاية، لسد احتياجات السويس من المهمات الطبية.