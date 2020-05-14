"المحاريث والهندسة" تبيع بالتقسيط لتنشيط المبيعات

أعلنت شركة المحاريث والهندسة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن بدء تنفيذ خدمات تمويلية جديدة أمام العملاء منها نظام التقسيط والدفع الالكتروني.

وأكدت "المحاريث و الهندسة" في بيان صحفي أن الخطوات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتنشيط التسويق بهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتجارية لشركاتها التابعة من خلال إنشاء وحدة مركزية للتسويق وتطوير الأعمال في الشركات القابضة لتعزيز التسويق وتطوير الأعمال بالشركات التابعة.

وقالت إن الخدمات الجديدة ستتاح بعد تفعيل التعاون بين شركة المحاريث والهندسة وشركة أمان للخدمات المالية لتنشيط المبيعات والخدمات تحت رعاية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وأشارت الشركة إلى أن المهندس محمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقع مع حازم محمد مغازي عضو مجلس إدارة شركة أمان للخدمات المالية، عقد لتوفير خدمات تمويلية "تقسيط، دفع الكتروني" في فروعها المنتشرة بالجمهورية، وذلك تمهيدا لتعميمها في كل الفروع وعقد بيع مقابل عمولة لمنتجات شركة أمان في عدد من فروع شركة المحاريث والهندسة.

ولفتت إلى أن "المحاريث والهندسة" من كبرى الشركات التجارية العريقة وتمارس نشاطها في بيع بضائع عديدة ومختلفة من خلال فروعها المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن شركة أمان للخدمات هي إحدى أكبر الشركات العاملة والمتخصصة في مجال تقديم الخدمات المالية.

وقال وليد الرشيدي نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ "الوطن" إن التعاون الجديد سيساهم في تنشيط المبيعات بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على عملاء الشركة من خلال توفير الخدمات التمويلية واستقطاب شريحة أكبر من العملاء التي تعتمد كليا على التقسيط لتوفير.